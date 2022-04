Läuft da doch was zwischen Michele Morrone (31) und Anna Maria Sieklucka? Durch den erotischen Netflix-Hit 365 Days wurden die beiden Schauspieler quasi über Nacht weltberühmt. Millionen Fans zeigten sich begeistert von der dramatischen Liebesgeschichte zwischen dem Mafiaboss Massimo und seiner Freundin Laura – vor allem wegen der superheißen grafischen Sexszenen. Knapp zwei Jahre nach Teil eins erscheint morgen die Fortsetzung des heißen Streifens auf Netflix. Kurz davor sorgen jetzt verdächtige Bilder von Michele und Anna für Aufregung...

Paparazzi lichteten die Schauspielkollegen vor ein paar Tagen beim Shoppen in Milan ab. Das Auffällige an den Bildern: Anna und Michele sehen aus wie ein Paar! Die beiden "365 Days"-Stars hielten beim Spazierengehen Händchen und in einem Laden legte der Hottie von hinten liebevoll seine Hände auf die Schultern der schönen Blondine – und schmiegte sich an sie. Am Ende des Tages teilten die zwei sich dann auch eine Portion Pommes. So vertraut, wie sie hier miteinander wirken, könnte man meinen, dass auch abseits der Kamera die Funken gesprüht haben...

Natürlich ist es ebenso möglich, dass die Aktion kalkuliert war – und Michele und Anna so nur Werbung für ihren neuen Film machen sollten! Schließlich leugneten die beiden eine private Liebesbeziehung noch vehement, als damals der erste Teil durch die Decke gegangen war. Michele war zu der Zeit zwar Single, aber Anna hatte einen Freund. Was glaubt ihr: Läuft zwischen den beiden wirklich was oder ist das nur Promo für den zweiten Film? Stimmt ab!

Anzeige

PEPA/MEGA Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone in Milan

Anzeige

PEPA/MEGA Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone in Milan

Anzeige

PEPA/MEGA Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka

Anzeige

Was glaubt ihr: Läuft zwischen den beiden wirklich was oder ist das nur Promo für den zweiten Film? Michele und Anna sind eindeutig zusammen! Das ist ganz klar nur Werbung... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de