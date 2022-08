Heiß! Die Looks beim Screening von "365 Days – Noch ein Tag"

Auf dem gestrigen Fan-Event in New York feierte der Cast von 365 Days die bevorstehende Veröffentlichung des dritten Teils. Die Hauptdarsteller Anna Maria Sieklucka (30) und Michele Morrone (31) sowie der Neuzugang des zweiten Teils, Simone Susinna, und die Schöpferin der Romanvorlage, Blanka Lipińska, nahmen an dem Screening teil. Und nicht nur in "365 Days" präsentieren sich die Stars supersexy, auch bei der Veranstaltung zogen ihre Looks alle Blicke auf sich.

Für die Event-Fotos, die Just Jared vorliegen, posierte der Cast in heißen Outfits. Anna Maria, die in der Trilogie die große Liebe Laura des Mafia-Bosses Massimo (Michele Morrone) verkörpert, erschien im kleinen Schwarzen. Mit einem Schlitz in dem knappen, von silbernen Applikationen bedeckten Rock und dem großen Cut-out im Oberteil war das Kleid ein echter Hingucker. Michele hatte sich für die Veranstaltung in einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd geworfen. Auch Schauspielkollege Simone entschied sich für einen klassischen Auftritt, wählte aber ein schwarzes Hemd dazu. Die "365 Days"-Autorin erschien ebenfalls in einem schwarzen Kleid, allerdings trägerlos und stark gerüscht. Dazu kombinierte sie schwarze Prada-Boots.

"365 Days – Noch ein Tag" erscheint heute auf Netflix. In dem Film geht es um das Liebesdreieck zwischen dem Paar Laura und Massimo und dessen Konkurrenten Nacho, der die beiden auseinanderzubringen versucht. Im zweiten Teil baute sich bereits eine erotische Spannung zwischen Laura und Nacho auf, weshalb sie sich nun am Ende für einen der beiden Männer entscheiden muss.

Anzeige

Getty Images Die "365 Days – Dieser Tag"-Stars bei der Premiere 2022

Anzeige

Netflix / Karolina Grabowska Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka in "365 Days – Noch ein Tag"

Anzeige

Netflix/ "365 Days" Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka als Massimo und Laura in "365 Days"

Anzeige

Wie findet ihr die Looks des "365 Days"-Casts? Mega! Nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de