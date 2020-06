Aus ihrem Liebesleben macht Elena Carrière (23) für gewöhnlich ein großes Geheimnis. 2016 hatte die Tochter von Mathieu Carrière (69) ihren damaligen Freund bei der Castingshow Germany's next Topmodel vorgestellt. Die zwei hatten sich kurz nach der TV-Ausstrahlung allerdings getrennt. Seither haben Fans der Zweitplatzierten der elften Staffel herzlich wenig über Elenas romantische Erlebnisse erfahren. Umso besonderer ist deshalb ein Video, das nun auftauchte: Der Clip zeigt die Hamburgerin beim Händchenhalten mit einem jungen Mann.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Elena erst kürzlich die besagte Aufnahme, in der sie und ein Unbekannter beim Schlendern durch Berlin zu sehen sind. Dabei halten sich die beiden an den Händen. "Das Leben ist schön", betitelte die Brünette die besondere Story. Ob es sich bei dem jungen Mann um ihren Partner handelt oder ob sie derzeit überhaupt in festen Händen ist, verriet Elena – wie gewöhnlich – nicht.

Wie der kurze Clip zeigt, war die Schauspielertochter bester Laune. Und das, obwohl sie kurz zuvor einen ziemlichen Dämpfer erlebt hatte. Mitten am Tag war ihr nämlich ihre Handtasche samt Inhalt geklaut worden.

Elena Carrière bei einer Adidas-Fashion-Show

Elena Carrière im Juni 2020 in Hamburg

Elena Carrière beim German Boxing Award



