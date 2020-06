Elena Carrière (23) ist ordentlich sauer! Regelmäßig versorgt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans im Netz mit den neuesten Updates aus ihrem Leben. Dabei widmet sie sich vor allem den Themen Ernährung, Mode und Beauty. Jetzt postete Elena allerdings eine ziemlich unschöne Angelegenheit – und bittet ihre Community um Mithilfe: Während eines Ausflugs nach Berlin wurde ihre Handtasche gestohlen!

In ihrer Instagram-Story schrieb die 23-Jährige: "Meine Tasche wurde mir am Maybachufer geklaut." Darin seien Meditationssteine, Kopfhörer, Bücher, Pflegeprodukte sowie eine Hose, ein Pulli und ein T-Shirt gewesen. Geld habe der Dieb jedoch nicht entwenden können. "Das war da halt einfach nicht drin, Pech gehabt", meinte die Hamburgerin.

Zwar vermutete Elena, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass jemand ihre Handtasche findet – dennoch appellierte sie an ihre Berliner Fans, die Augen offen zu halten. "Es kann ja sein, dass er oder sie die Tasche einfach am Ende irgendwo in die Ecke geschmissen hat", so Elena und stellte sogar einen Finderlohn in Aussicht. Außerdem machte die Influencerin deutlich: "Ich weiß, es ist nur materiell, aber einige Dinge waren mir schon sehr viel wert, emotional."

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im Juni 2020

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im April 2020 in Hamburg

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im Mai 2020 in Hamburg



