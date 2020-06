Fans sind in Sorge: Ist im Hause Kaeber/Maerker alles in bester Ordnung? Nachdem Liz Kaeber (27) bei der Bachelorette-Staffel mit Oliver Sanne (33) vergeblich die große Liebe gesucht hatte, fand sie diese nach ihrer TV-Erfahrung dann abseits der Kameras. 2018 heiratete die Berlinerin ihren heutigen Mann Nick Maerker. Zuletzt bot das Paar allerdings nur noch wenige Einblicke in das gemeinsame Leben, und nun veröffentlichte Liz auch noch kryptische Zeilen im Netz. Ob sie sich mit diesen an ihren Mann richtet?

In ihrer Instagram-Story sang Liz am Montag den Song "Treppenhaus" von Lea (27). Sichtlich emotional bewegt kamen ihr die Zeilen "Hast mich aus deinem Leben geschossen. Und wo's am meisten wehtut getroffen. Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen" über die Lippen. Warum sie sich genau für diese Single entschied? "Ich habe das Lied in dem Moment irgendwie einfach gefühlt", erklärte die Influencerin.

Seit April veröffentlichte Liz kein gemeinsames Foto mit ihrem Partner mehr. Unter ihrem aktuellen Post fragen Fans, was los ist. "Weiß jemand, wo ihr Mann ist? Habe ich etwas verpasst?", heißt es dort. In ihrer Instagram-Bio steht der Name "Nick Maerker" allerdings immer noch und ist mit einem kleinen Herz versehen.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Juni 2020



