Oliver Sanne (33) will es noch mal wissen! Nach sage und schreibe fünf Operationen an der Wirbelsäule wegen eines Bandscheibenvorfalls im Jahr 2017 musste es der einstige Bachelor in sportlicher Hinsicht erst einmal ruhig angehen lassen. Besonders schwierig dürfte das sein, wenn man, wie Oli selbst, Fitnesstrainer ist. Von den Eingriffen hat sich der Düsseldorfer inzwischen erholt und das bedeutet: Gemeinsam mit seinem Kumpel und Profi-Schwergewichtsboxer Patrick Korte lässt er sich zu sportlichen Höchstleistungen antreiben!

13 Wochen lang hatte Oli wegen seiner OPs im Krankenhaus gelegen und ein Jahr lang hat er ein eingeschränktes Leben führen müssen. Damit soll jetzt Schluss sein. "Ich will nun fitter werden als vorher", macht der Mister Germany des Jahres 2014 gegenüber Promiflash eine Kampfansage. Ziel sei es, sowohl optisch als auch boxtechnisch das Beste aus seinem Körper herauszuholen mithilfe seines Profi-Freundes Patrick. Aktuell macht Oli dafür fünfmal die Woche Krafttraining, dreimal die Woche Boxtraining und passt seine Ernährung an.

"Bis November geht von nun an die Diät und dann findet eine Meisterschaft statt, bei der ich gerne antreten würde. Bodybuilding/Physique-Klasse nennt sich das", erklärt Oli sein ambitioniertes Ziel. Ein weiterer Vorteil: Das Training bereitet den einstigen Rosenkavalier bestens auf einen Zweikampf im Boxring vor. Schon häufig wurde über eine erneute Ausgabe des "Promiboxens" spekuliert. Oli wäre dafür dann wohl spätestens ab Herbst der perfekte Kandidat.

Instagram / big_patrick_ Profiboxer Patrick Korte

Getty Images Oliver Sanne, "Der Bachelor" von 2015

Instagram / big_patrick_ Patrick Korte, Profiboxer im Schwergewicht



