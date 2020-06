Was ist denn da passiert bei Anne Wünsche (28)? Zuletzt offenbarte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Fans im Netz, dass sie gerade alles andere als zufrieden mit ihrem Körper ist. Fünf Kilo mehr würden aktuell auf der Waage angezeigt. Den überflüssigen Pfunden hat die Influencerin aber inzwischen den Kampf angesagt. Ihr neuester Post wirft allerdings eine Frage auf: Fühlt sich Anne etwa so unwohl mit ihrer Figur, dass sie ihren Bauch nun mit einem Filter bearbeitet hat?

Ihr neuester Instagram-Post zeigt die Blondine beim Entspannen in der Natur an einem See. Das weiße Top hat sie so weit nach oben gekrempelt, dass man ihren gesamten Bauch sehen kann. Schaut man etwas genauer auf den Bauchnabel, könnte man stutzig werden, schließlich sieht man den kaum. Ist der YouTuberin hier ein kleiner Foto-Fauxpas unterlaufen? Genau ist es nicht erkennbar. Zumindest scheint sich die 28-Jährige auf dem Foto in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen. Das lässt zumindest ihr Kommentar zum Post vermuten, in dem sie andeutet, dass es nachher lecker Tortellini mit Käsefüllung und Käsesahnesoße geben wird. Was ihre Follower über den Schnappschuss denken bleibt im Verborgenen, die Berlinerin blendet die Kommentare schon seit Längerem aus.

Warum Anne die fünf Kilo zu viel überhaupt stören, verriet sie Promiflash erst vor Kurzem. "Aktuell wiege ich 60 Kilo – was nicht viel ist bei 1,65 Metern. Aber ich wog mal 55 Kilo und habe mich damit so wohlgefühlt", begründete sie ihren Abnehmwunsch.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Denkt ihr, Anne ist hier eine kleine Panne in Sachen Retusche unterlaufen?



