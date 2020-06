Caroline und Andreas Robens standen kurz vor einer echten Krise! Seit gut eineinhalb Wochen wohnen die Bodybuilderin und der ehemalige Türsteher im Sommerhaus der Stars. Dort kämpfen die beiden Mallorca-Auswanderer nicht nur um den Titel des Promipaars 2020, sondern auch um den Gewinn von 50.000 Euro. Und über das dürften sich die beiden Fitness-Liebhaber dieses Jahr besonders freuen – denn Caro und Andreas entgingen vor der Sommerhaus-Teilnahme nur knapp dem finanziellen Ruin!

Das offenbarte das Paar am Montag in einer neuen Folge von Goodbye Deutschland: Erst im Februar hatten die beiden Wahl-Mallorquiner nämlich ihre ganzen Ersparnisse von 50.000 Euro in ein neues Fitnessstudio gesteckt – wenige Wochen nach der Eröffnung mussten sie dieses wegen des nationalen Lockdowns jedoch schließen. Für die Eheleute eine echte Katastrophe: "Ich wache immer morgens auf und denke, das ist ein Traum. Dann brauche ich ein paar Sekunden, bis ich es realisiere! Ich bin so sauer." Ein Gespräch mit ihrem Steuerberater machte die Lage nicht unbedingt besser – denn dieser eröffnete dem Paar, sie müssten zudem noch Steuern zahlen. Für den Muskelprotz der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: "Ich könnte im Strahl kotzen. Das ist wieder ein Tritt in den Arsch!", schimpfte Andreas.

Mithilfe einer neuen Geschäftsidee konnten die Robens sich dann aber noch einmal retten: Für ihr Iron Gym in Arenal boten sie eine lebenslange Urlaubs-Mitgliedschaft für 150 Euro an – bei ihren Fans kam das super an. Ob sich Andreas und Caro mit dem Sommerhaus dann wohl endgültig aus den Miesen retten können? Schließlich sollen sie für ihre Teilnahme alleine bis zu 35.000 Euro kassieren.

TVNOW / 99pro media Andreas und Caro Robens bei "Goodbye Deutschland"

TVNOW / 99pro Media Andreas und Caro Robens bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline Robens und Andreas Robens im April 2019



