Krass! Danni Büchner steigt bei "Goodbye Deutschland" aus

Daniela Büchner (46) möchte sich anderen Projekten widmen! Vor rund zehn Jahren war Danni an der Seite ihres inzwischen verstorbenen Mannes Jens Büchner (✝49) bekannt geworden. Gemeinsam stand das Paar für Goodbye Deutschland vor der Kamera und gab Einblicke in sein Leben. Dieser Schritt ebnete der Auswanderin den Weg zu vielen weiteren TV-Formaten. Doch damit ist nun Schluss: Danni beendet die Zusammenarbeit mit "Goodbye Deutschland"!

"Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei 'Goodbye Deutschland' sehen", schreibt die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Manchmal muss man Veränderungen angehen." Danni sei sehr dankbar für die vergangenen Jahre und sie werde diese Zeit für immer in ihrem Herzen behalten. Ein Comeback schließe die fünffache Mama nicht aus: "Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst." Zu den genauen Gründen für ihr Aus äußert sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

"Goodbye Deutschland" hatte Danni in allen Lebenslagen begleitet. Anlässlich eines 15-jährigen Jubiläums lud der Sender seine Protagonisten ein, um gemeinsam die Show zu feiern. Bei einem Zusammenschnitt wurden auch die bereits verstorbenen Kandidaten geehrt. Bei Jens' Aufnahmen kullerten der TV-Bekanntheit die Tränen über das Gesicht. "Ich kann das nicht sehen. Am Ende ist es immer so ein: 'Du rennst davor weg', und auch da bin ich wieder mal davor weggerannt", gab Danni in dem Moment zu.

