"Goodbye Deutschland"-Aus: Danni Büchner war zwiegespalten

Sie resümiert ihre Zeit bei dem TV-Format. Vor knapp zehn Jahren war Daniela Büchner (46) an der Seite ihres Mannes Jens Büchner (✝49) bekannt geworden. Goodbye Deutschland hatte die Liebesgeschichte der Auswanderer begleitet und Einblicke in die Höhen und Tiefen des Ehepaares gegeben. Auch nach Jens' Tod hatte die TV-Bekanntheit weiter vor der Kamera gestanden. Vor wenigen Tagen verkündete sie dann aber überraschend ihr Aus bei der Show. Nun spricht Danni über ihre Entscheidung, "Goodbye Deutschland" zu verlassen!

"Jeder weiß, dass wir viele Schwierigkeiten und Schicksalsschläge zu verkraften hatten. 'Goodbye Deutschland' ist für uns wie ein Familientagebuch", erzählt die 46-Jährige im Bild-Interview. Mithilfe der alten Folgen können sich die Büchners an vergangene Momente erinnern. "Es war eine Achterbahnfahrt, bei der man zwischendurch zittert, bangt und hofft, aber am Ende steigt man aus und sagt: Das war atemberaubend", beschreibt Danni ihre Zeit bei der TV-Show. "Es war ein schwerer Schritt und ja, der Familienrat tagte", gibt sie zu.

Ihr Aus bei der beliebten Auswanderersendung verkündete die fünffache Mama via Instagram. "Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei 'Goodbye Deutschland' sehen", schrieb sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Manchmal muss man Veränderungen angehen." Ein Comeback schließe sie aber auch nicht aus: "Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst."

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre jüngsten Kinder

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner

