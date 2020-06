Bei Das Sommerhaus der Stars sahnt nicht nur das Gewinnerpärchen ordentlich ab! Vor ein paar Tagen sind die diesjährigen Kandidaten in das Bocholter Ferienhäuschen gezogen, wo sie die kommenden Wochen nicht nur auf engstem Raum verbringen werden, sondern noch dazu fiese Challenges absolvieren müssen. Das machen sie natürlich nicht umsonst: Dem Siegerpaar winkt ein stolzes Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Noch dazu bekommen die Teilnehmer eine zum Teil ziemlich ordentliche Gage. Jetzt sollen die ersten Sommerhaus-Gehälter enthüllt worden sein – und so viel sei vorab verraten: So viel Kohle gab's noch nie!

Wie Bild erfahren haben will, ist das Bachelor-Pärchen in diesem Jahr der absolute Absahner: Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) sollen für ihre Zeit im Sommerhaus eine Mega-Gage von 100.000 Euro kassieren – so viel hat zuvor angeblich noch kein Kandidat ergattert. Nur knapp dahinter reihen sich die bereits freiwillig ausgestiegene Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir ein: Wie Promiflash aus Insiderkreisen erfuhr, sollen die Luxus-Lady und ihr Liebster knapp dahinter liegen und bis zu 95.000 Euro bekommen haben. Auch Annemarie Eilfelds Teilnahme ließ sich der Sender offenbar einiges kosten – laut Bild bekommt Annemarie 60.000 Euro.

Das Mittelfeld sollen die TV-Auswanderer Caro Robens und Andreas Robens, Hypnotiseur Martin Bolze (62) und Michaela Scherer bilden: Mit 30.000 bis 35.000 Euro Gage. Laut Bild sollen ausgerechnet Andrejs Bachelor-Zweite Evanthia Benetatou (28) und deren Verlobter Chris am wenigsten kriegen – 25.000 Euro. Laut Promiflash-Informationen soll Eva aber schon etwas mehr als das bekommen haben.

Andrej Mangold und seine Jennifer im November 2019

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris



