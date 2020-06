Are You The One?-Juliano hat die Schnauze voll von Oliver Pocher (42). Seit Monaten mutiert der Comedian zum regelrechten Influencer-Schreck. Immer wieder knöpft sich der Mann von Amira Pocher (27) Internet-Bekanntheiten vor und kritisiert deren Verhalten im Netz. Vor allem Anne Wünsche (28), Yeliz Koc (26) und Sarah Harrison (29) stehen im Fokus des vierfachen Vaters. Der Kuppelshow-Kandidat hat nun von Olis Anfeindungen endgültig genug: Er stattet ihm einen Besuch ab – und das in Boxhandschuhen.

"Wir fahren jetzt mal zum Pocher, dem kleinen Schlingel, und machen dem eine Ansage", kündigt der 21-Jährige in seiner Instagram-Story an. Von Pochers Hasstiraden im Netz hat der Personal Trainer offenbar die Nase voll: Es könne einfach nicht sein, dass er seit Monaten die Influencer, YouTuber und Menschen auf Social Media bloßstelle. Daher sei er auf dem Weg zum Haus des 42-Jährigen – und fordere ihn zu einem Boxkampf heraus.

In einem nächsten Clip scheint er am Anwesen des Komikers angekommen zu sein. Juliano steht in Sportklamotten und Boxhandschuhen vor einer Mauer. "Hier bin ich, du gegen mich in einem fairen Kampf", provoziert er den Blondschopf. Er bietet Oli sogar an, er könne als Verstärkung Michael Wendler (47) zu dem Ereignis mitbringen. "Pocher komm runter, wenn du ein Mann bist", fordert er.

