Verliert Danny Masterson (44) bald seine Freiheit? Dem Schauspieler gelang mit der Rolle des Steven Hyde in der Kult-Sitcom "Die wilden Siebziger" an der Seite von Ashton Kutcher (42) der Durchbruch. Nachdem die Serie eingestellt wurde, konnte der 44-Jährige jedoch nicht lange als Sympathieträger glänzen. 2017 geriet er mit Vergewaltigungsvorwürfen in die Schlagzeilen. Jetzt wurde Haftbefehl gegen ihn beantragt. Im Falle einer Verurteilung drohen Danny bis zu 45 Jahre Gefängnis!

"Gewaltsamer Vergewaltigung von drei Frauen", lautet die Anklage der Bezirksstaatsanwältin von Los Angeles County, Jackie Lacey. In einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, die The Wrap vorliegt, soll der New Yorker demnach zwischen 2001 und 2003 zwei 23-Jährige und eine 28-Jährige gewaltsam zum Sex gezwungen zu haben. Der Serienstar könne somit für ganze 45 Jahre hinter Gittern wandern, wenn die Beweislast dafür ausreiche. Die Anhörung sei für den 18. September geplant.

Die betroffenen Frauen sollen laut HollywoodLife erst Anklage erhoben haben, nachdem Leah Remini (50) sie dazu ermutigt hatte. Im Gegensatz zu der 50-Jährigen, ist Danny noch überzeugter Anhänger von Scientology. Nach ihrem Ausstieg rechnete die King of Queens-Darstellerin mit der umstrittenen Glaubensgemeinschaft ab, die auch mit sexuellem Missbrauch in Verbindung gebracht wird.

Getty Images Ashton Kutcher und Danny Masterson im Jahr 2017

Danny Masterson, 2015

Leah Remini im Jahr 2018



