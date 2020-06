Wie gut passen Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuk (28) zusammen? Am Mittwochabend verkündete der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat völlig überraschend, dass er sich in die Bachelor-Beauty verliebt hat. Auf ihr süßes Paar-Outing hin meldeten sich bereits etliche Gratulanten aus dem Rosen-Universum. Doch was sagen eigentlich die Kuppelshow-Zuschauer zu dieser Kombination? So kommen Alex und Wio als Paar bei den Fans an...

... ziemlich gut! Das zeigt eine Promiflash-Umfrage danach, ob die beiden ein hübsches Paar abgeben oder eher nicht. Von 5.523 Umfrageteilnehmern insgesamt (Stand 17. Juni, 22 Uhr) findet die klare Mehrheit von 79 Prozent (4.352 Votes): Wio und Alex passen super zusammen! Kein Wunder, wenn man bedenkt wie sehr die Turteltauben auf ihrem allerersten Pärchenfoto strahlen. Lediglich 21 Prozent (1.171 Votes) zeigen sich nicht wirklich überzeugt.

Dass die Leser schon jetzt Fans von Wio und Alex sind, zeigt sich auch in den Kommentaren unter dem Promiflash-Posting auf Instagram: "Wow, sie sehen so glücklich aus! Ich glaube, das passt richtig gut", schwärmt eine Nutzerin. "Das werden schöne Kinder", betont eine weitere.

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Juni 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Juni 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk



