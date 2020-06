Das supercoole Foto ist schon jetzt legendär: Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Stormi (2) ziert Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (22) aktuell das Cover der tschechischen Vogue. Normalerweise würde für eine derart wichtige Aufnahme ein aufwendiges, professionelles Foto-Shooting stattfinden. Doch vermutlich war das aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nicht möglich – und im Nachhinein auch gar nicht nötig, denn: Kylie hat ihr Cover-Bild mit Stormi einfach selbst geschossen!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty-Queen ihre Titelseite und offenbarte darunter: "Habe das Bild Zuhause mit meinem Iphone gemacht." Später enthüllte das Kreativ-Team der tschechischen Vogue auch auf der Plattform, dass die Star-Fotografen Luca und Alessandro Morelli Kylie einfach per Videochat angewiesen haben, wie sie und Stormi für das Selfie posieren sollen. Für die Szenerie sei einfach ein Bett in Kylie Garten aufgestellt worden – und trotzdem kann das Ergebnis sich wirklich sehen lassen!

Ein weiterer Fun Fact zu dem hübschen Mutter-Tochter-Schnappschuss: Mit diesem Foto ist Stormi jetzt das jüngste Vogue-Covergirl aller Zeiten! Das wird der Zweijährigen wohl keiner so schnell nachmachen. Habt ihr das Bild schon gesehen? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Juni 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi im April 2020



