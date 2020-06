Ist es zwischen Hayden Panettiere (30) und Brian Hickerson endgültig vorbei? Seit 2018 führt die Schauspielerin mit dem 30-Jährigen eine On-Off-Beziehung. Doch ihr Partner landete kurzzeitig im Gefängnis, nachdem er die Blondine geschlagen haben soll. Trotz des Vorfalls blieb Hayden an seiner Seite. Vor einigen Monaten soll Brian aber erneut die Hand ausgerutscht sein, weswegen er sich der "Girls United"-Darstellerin nicht mehr nähern durfte. Jetzt soll sich das Pärchen endgültig getrennt haben.

Das Liebes-Aus der beiden sollen laut Us Weekly mehrere Quellen bestätigt haben. Hayden und Brian hätten keinen Kontakt mehr: "Er ist zurück in seine Heimatstadt in South Carolina gezogen und Freunde hoffen, dass es das Ende ihrer Reise mit ihm ist", meinte einer der Insider. Die Ex des Boxers Wladimir Klitschko (44) befinde sich aktuell in einer sehr guten Phase und sei auf dem Weg der Genesung.

"Sie macht mit ihrem Leben weiter und arbeitet wieder in Hollywood und ist wieder kreativ", behauptete eine andere Quelle. Die Mutter der fünfjährigen Kaya sei jetzt deutlich ruhiger und entspannter. Sie versuche, den Schmerz hinter sich zu lassen und sich nur noch auf ihre Zukunft zu konzentrieren.

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Hayden Panettiere

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere im Januar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de