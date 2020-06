Das Oberhaupt des britischen Königshauses bleibt erstmal in selbigem! Wegen der aktuellen Gesundheitskrise kam es im Vereinigten Königreich in diesem Jahr zu einigen Premieren: Alle Royals gingen ins Home-Office und auf Abstand, wodurch unter anderem der 99. Geburtstag von Prinz Philip nicht gefeiert wurde und die Queen (94) das erste Mal seit knapp 70 Jahren nicht bei ihrer geliebten Royal-Ascott-Rennwoche war. Seit Dienstag haben zumindest für ihren Sohn Charles (71) und ihren Enkel William (37) die ersten Termine in der Öffentlichkeit wieder stattgefunden: Elizabeth II. wird jedoch nach wie vor zu Hause bleiben – und das auch noch recht lange!

Seit März traten die Blaublüter nicht persönlich vor das britische Volk, stattdessen fanden bislang zahlreiche Video-Calls statt. Mittlerweile wurden die Beschränkungen auch in Großbritannien gelockert, wodurch sich Charles, seine Liebste Camilla (72) und William diese Woche wieder – mit gebührendem Abstand – in der Öffentlichkeit zeigten. Wie The Sunday Times jedoch jetzt berichtete, wird das nicht für die Königin gelten: Die 94-Jährige soll noch etliche weitere Monate auf Schloss Windsor bleiben, sogar eine Rückkehr in den Buckingham-Palast sei erstmal ausgeschlossen.

Ersten Spekulationen zufolge soll es einen ersten Auftritt von ihr frühestens im kommenden Herbst geben: "Die Queen wird nichts tun, was gegen den Rat für ihre Alterskategorie verstößt und sie wird alle Ratschläge befolgen", zeigte sich ein Insider überzeugt. Das heißt jedoch nicht, dass sie eine ruhige Kugel zu Hause schiebt. So stehen in ihrem nach wie vor vollem Terminkalender unter anderem Telefonate mit dem Premierminister Boris Johnson (55).

