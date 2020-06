Diesen alljährlichen Termin musste die Queen (94) aus ihrem Kalender streichen! Schon seit 1768 findet in dem kleinen Ort Ascot in der Grafschaft Berkshire jedes Jahr aufs Neue die beliebte Pferderennwoche Royal Ascott statt. Für die Mitglieder der britischen Königsfamilie ist das Spektakel immer wieder ein Muss – besonders für die Königin: Die 94-Jährige ist nämlich eine echte Pferdenärrin. Umso schlimmer muss es für die Regentin sein, das Rennen in diesem Jahr zu verpassen: Zum ersten Mal in 68 Jahren fehlt Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot!

Wie Hello! nun berichtet, soll die Monarchin den tagelangen Wettkampf wegen der anhaltenden Gesundheitskrise in diesem Jahr von zu Hause aus via TV verfolgen. Laut dem Online-Magazin soll entsprechend auch die Kutschfahrt der Royals ausfallen – zudem sei keine Präsentation der Trophäen geplant. Die Rennen sollen vor leeren Zuschauerrängen stattfinden, nur die wichtigsten Personen dürfen bei dem Großevent dabei sein.

In einem Brief, den der Veranstalter auf Twitter veröffentlichte, erklärte die Queen jedoch: "Ich sende meine besten Grüße an alle Reiter und Fans, die mit mir gemeinsam das diesjährige Royal Ascot feiern werden. Es wird sich dieses Jahr anders anfühlen!" Sie sei aber sicher, dass sich die Organisatoren größte Mühe geben würden, dass die Rennwoche das Highlight des Rennkalenders Großbritanniens bleibe.

Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Prinz Philip, Juni 2017

Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot 2019

König Willem-Alexander, Königin Maxima, Prinz William und Herzogin Kate in Ascot, Juni 2019



