Michael Wendler (47) ist wieder ein verheirateter Mann – und könnte nicht glücklicher sein! Am Freitagabend verkündeten der Schlager-Star und seine 28 Jahre jüngere Partnerin Laura (19) völlig überraschend: Sie haben geheiratet! Die Turteltauben gaben sich bei einer privaten standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Die Influencerin feierte ihren Beziehungsmeilenstein bereits mit einem süßen Beitrag im Netz. Jetzt veröffentlichte auch Michael einige Zeilen zu seiner Hochzeit mit Laura.

"Wir haben geheiratet", jubelte der Musiker in Großbuchstaben auf Instagram. "Heute, am 19. Juni 2020, haben wir uns in den USA in Florida standesamtlich das Jawort gegeben. Wir sind überglücklich", schwärmte Michael weiter. "Die große kirchliche Trauung ist in wenigen Wochen live bei RTL zu sehen." Dazu veröffentlichte er zwei süße Bilder mit seiner frischgebackenen Ehefrau, die offenbar kurz nach der Trauung entstanden sind.

Dass der Wendler im Rahmen seiner Hochzeitsverkündung die Werbetrommel für seine kommende Show rührt, stößt einigen Abonnenten negativ auf: "Wow, so romantisch, gleich mit Werbung", stichelt ein Nutzer. "Selbst bei so einem freudigen Anlass musst du Werbung machen?", ärgert sich ein weiterer. Dennoch finden sich natürlich auch zahlreiche Gratulanten in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Juni 2020 in Florida



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de