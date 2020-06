Kann sie mit diesen Nägeln überhaupt noch irgendetwas machen? Die Sängerin Cardi B (27) steht auf schrille und farbenfrohe Looks. Dabei kann es ihr gar nicht extravagant genug sein. Ob knallige Perücken oder auffällige Tattoos, in Sachen Typveränderung schreckt die Rapperin vor nichts zurück. Nun hatte sie offenbar wieder Lust auf einen neuen Look. Im Netz präsentierte Cardi der Community ihre extrem langen Fingernägel im Louis-Vuitton-Look

Auf dem Instagram-Post sieht man eine farbenfrohe Tasche der Luxusmarke mit dazu passendem Portemonnaie, der eigentliche Hingucker sind allerdings Cardis extralange Fingernägel. Die hat sie in denselben Farben lackieren lassen. Eine Frage kommt einem dabei sofort in den Sinn: Kann man mit diesen Nägeln überhaupt normal leben? Eine Antwort darauf wird wohl nur die Popdiva selbst haben. Den Großteil ihrer Fans stört die Länge nicht. Aber es sind auch nicht alle begeistert davon.

Dass Cardi es liebt, ihre Nägel extra lang zu tragen ist kein Geheimnis. In vergangenen Posts stellte sie ihre krassen Krallen bereits öfter zur Schau. Offenbar legt sie großen Wert darauf, dass die Farben immer zu ihren Outfits passen. Schließlich wechselt sie den Lack gefühlt auf jedem Schnappschuss.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im April 2020

Anzeige

Instagram / iamcardib Die Fingernägel von Cardi B

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de