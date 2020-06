Anna Heiser (30) hat Wurzeln geschlagen! 2017 lernte die gebürtige Polin bei Bauer sucht Frau Single-Farmer Gerald kennen. Es funkte sofort zwischen den beiden – gut ein Jahr nach ihrem ersten Treffen zog Anna zu ihrem Traummann nach Namibia. Sich in einem völlig fremden Land ein neues Leben aufbauen? Eine ganz schöne Herausforderung, die die Wahl-Afrikanerin inzwischen jedoch allem Anschein nach gemeistert hat.

Anlässlich ihres 30. Geburtstages teilte Anna am vergangenen Wochenende eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Die Fotos zeigen unter anderem sie selbst in einem glitzernden Party-Outfit und etlichen Ballons in der Hand. Auf einem Bild bekommt die Blondine einen leidenschaftlichen Kuss von ihrem Schatz aufgedrückt. Neben Gerald scheint Anna vor Ort auch anderweitig Anschluss gefunden zu haben: Schließlich zeigt sie eine weitere Momentaufnahme umringt von vier Freundinnen. "Das war eine tolle Nacht mit meinen Liebsten! Ich bin angekommen und das ist das größte Geschenk, das ich je bekommen konnte", beteuert sie im Beitrag.

Geralds Farm liegt recht abgeschieden – Besuch von Freunden bekomme das Paar trotzdem häufig. "Ja, wir müssen 200 Kilometer fahren, um einzukaufen. Ja, wir können nicht spontan ausgehen. Dennoch ist unser sozialer Kreis sehr groß!", beteuerte Anna bereits Ende letzten Jahres.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Juni 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser (m.) mit ihren Freundinnen, Juni 2020



