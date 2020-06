Die deutsche Fernseh- und Theaterwelt trauert um Jürgen Holtz: Er ist am vergangenen Sonntag verstorben. Schon seit den 1960er Jahren stand der studierte Schauspieler auf den Bühnen der damals noch geteilten Nation. Nach der Wende machte sich Jürgen Holtz auch im Westen Deutschlands einen Namen: Seinen Fans wird er wohl allen voran als "Motzki" aus der gleichnamigen ARD-Serie im Gedächtnis bleiben. Der gebürtige Berliner wurde 87 Jahre alt.

In einem offiziellen Statement gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte das Berliner Ensemble gestern den Tod von Jürgen Holtz. Laut der Berliner Zeitung sei der frühere Seriendarsteller an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Ein großer Verlust für die nationalen Schauspielhäuser: Noch im vergangenen Jahr übernahm der Künstler in der Hauptstadt die Rolle des Physikers Galileo Galilei im Drama von Bertolt Brecht.

Vielen Bewunderern dürfte Jürgen Holtz jedoch durch sein Mitwirken an der Tragikomödie "Good Bye, Lenin!" bekannt sein. Darin spielte er Herr Ganske, einen guten Freund der an Depressionen erkrankten Zweifachmutter Christiane (Katrin Sass, 63) und dessen Sohn Alex (Daniel Brühl, 42).

Wächter, Markus Jürgen Holtz in seiner Rolle als "Motzki"

Meyer, Thomas Jürgen Holtz, Schauspieler

Sipa Press Daniel Brühl und Katrin Sass in "Good Bye, Lenin"



