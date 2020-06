Süße Neuigkeiten von Fabolous (42)! Der Rapper und seine Freundin Emily B sorgten in den vergangenen Jahren mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder für Schlagzeilen: Im Herbst 2018 war der Musiker sogar wegen häuslicher Gewalt gegen seine Liebste angeklagt worden. Nun scheinen sich die Wogen zwischen beiden Turteltauben aber wieder geglättet zu haben: Fabolous und Emily bekommen ihr drittes gemeinsames Kind!

Das verkündete der "Cold Summer"-Interpret am Sonntag, dem US-amerikanischen Vatertag, via Instagram: "Ich habe das beste Geschenk aller Zeiten bekommen!", schrieb der New Yorker zu einem Ultraschallbild. In seinem Post verriet der werdende Dreifach-Daddy zudem schon das Geschlecht seines Nachwuchses: Er wird Papa einer kleinen Tochter!

Auf ihrem Profil teilte Emily anlässlich des Vatertags zudem ein süßes Bild ihres Partners mit den gemeinsamen Söhnen: Supercool blicken die drei in die Kamera, während sie auf einem Rolls Royce posieren. Zu dem Pic schrieb die Designerin happy: "Ein Tag ist nicht genug, um zu ehren, was für ein phänomenaler Vater du bist. Danke für alles, was du für unsere Familie tust!"

Anzeige

Instagram / myfabolouslife Ultraschallbild von Emily B und Fabolous

Anzeige

Astrid Stawiarz/Getty Images for Bagatelle) Fabolous und Emily B auf einer Party in New York City

Anzeige

Instagram / emilyb_ Fabolous mit seinen Söhnen Jonas und Johan

Überraschen euch diese Baby-Neuigkeiten? Ja, total! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de