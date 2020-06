Diese Adam sucht Eva-Bekanntheit ist wieder unter der Haube! 2014 suchte Thomas Wasik als erster Nackedei in der Geschichte der Sendung nach seiner großen Liebe. Die Insel verließ er zwar mit einer potenziellen Partnerin, doch am Ende funkte es doch nicht. Das ist mittlerweile fast sechs Jahre her. Nun hat Amor wieder bei dem Schauspieler zugeschlagen: In der ehemaligen Alles was zählt-Darstellerin Marina Adam hat er sein Perfect Match gefunden, wie er Promiflash verrät!

Marina, die von 2007 bis 2009 in der beliebten RTL-Daily die Camila gespielt hatte, lernte Thomas bereits vor einem Jahr via Instagram kennen. Doch zunächst hätten sie sich nur auf freundschaftlicher Ebene sehr gut verstanden, wie er gegenüber Promiflash erklärte. Auf der Aftershow-Party von Das Supertalent im Dezember vergangenen Jahres habe es dann endgültig gefunkt – obwohl die Kölnerin ihn damals mit anderen Frauen verkuppeln wollte! "Sie hat mir geholfen und wir haben rumgeflaxt auf einer freundschaftlichen Ebene. Da war dann irgendwas in der Luft zu spüren, da ging das wirklich los an dem Abend, dass wir uns auch körperlich nähergekommen sind", erzählte Thomas. Nach einigen Dates hätten sie dann beschlossen, ein Paar zu werden. Seit Anfang Februar ist es nun offiziell.

Ihr Kennenlernen hatte allerdings einen kleinen Haken, wie Thomas im Interview zugab. Noch bevor der Motivationscoach offiziell mit Marina zusammengekommen ist, nahm der Reality-Star ohne ihr Wissen an der Datingshow First Dates - Ein Tisch für zwei teil. "Ich habe beim Dreh ein extrem schlechtes Gewissen bekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich im Herzen schon an eine Frau gebunden bin. Als ich ihr das erzählt habe, ist sie natürlich von ihren Gefühlen übermannt worden und hat erstmal schockiert reagiert. Sie war eifersüchtig und hat mir die Hölle heiß gemacht. Wir haben uns oft darüber gestritten", gab er zu. Heute könne das Paar darüber aber lachen.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Thomas Wasik auf der "Prince Charming"-Premiere in Köln, Oktober 2019

Instagram / marina.adam.official Marina Adam, Schauspielerin

Instagram / thomaswasiklichtcoach Thomas Wasik, 2018



