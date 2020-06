Inci Sencer (27) präsentiert ihren durchtrainierten Körper! Seit Ende des vergangenen Jahres ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Mutter von zwei Kindern. Ihre beiden Töchter Mila und Neyla sind der ganze Stolz der Influencerin. Im Netz hält die Beauty ihre Community mit regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden – dabei kommt der Sport offenbar auch nicht zu kurz. Auf ihren neuen Schnappschüssen zeigt Inci jetzt stolz ihren sexy Sixpack!

Freudestrahlend lächelt Inci auf ihren beiden aktuellsten Instagram-Bildern in die Kamera. Neben ihrer glatten Haarmähne zieht die 26-Jährigen die Blicke jedoch vor allem wegen ihres flachen Bauches auf sich: Wo vor rund einem Jahr noch ein praller Babybauch zu sehen war, erstrahlt nun ein stählernes Sixpack! Durch den engen Sport-BH und die hüfthohe Hose setzt die Zweifach-Mama ihre hart erarbeiteten Bauchmuskeln gekonnt in Szene.

Das Sportprogramm hat sich ganz offensichtlich ausgezahlt. Und auch Incis Follower sind von dem sportlichen Anblick der TV-Bekanntheit total entzückt: "Hammerfigur, wow!" und "Du schaust so klasse aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Sieht ganz so aus, als wäre Inci inzwischen mit ihrem Körper im Einklang. Noch vor wenigen Monaten war sie besorgt, völlig grundlos immer mehr an Gewicht zu verlieren.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, bekannt durch "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

Anzeige

Instagram/inci.sencer Inci Elena Sencer, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de