Inci Elena Sencer (26) fühlt sich im Moment nicht wohl in ihrem Körper! Ende letzten Jahres brachte die ehemalige Bachelor-Kandidatin kurz nach ihrem ersten Kind bereits ihr zweites Baby zur Welt. Ihre beiden Töchter Mila und Neyla sind der ganze Stolz der jungen Mutter. Mit ihrem After-Baby-Body war die Influencerin anfangs äußerst zufrieden – bis jetzt: Ihr Gewicht macht der Zweifach-Mama langsam Sorgen. Inzwischen wiegt sie nur noch 44 Kilo!

"Ich bin froh, meine Schwangerschaftspfunde abgenommen zu haben, aber ich bin nicht froh darüber, dass es einfach so ungesund in den letzten Wochen war", erklärte Inci ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Ihr Wunschgewicht von fünfzig Kilo nach der Geburt hat die Influencerin schon längst erreicht – doch die Kilos purzeln weiter. "Fakt ist, dass ich mich gerade nicht wohlfühle in meinem Körper", gestand die Beauty. Für die radikale Gewichtsabnahme sei die einstige Rosen-Anwärterin allerdings selbst verantwortlich.

In den letzten Wochen musste Inci so einiges durchmachen: Sie hatte in ihrem Alltag nicht nur mit reichlich Stress zu kämpfen, sondern auch ihr Vater erkrankte schwer. "Man sollte so auf gar keinen Fall abnehmen", legte die 26-Jährige ihren Followern ans Herz. In Zukunft will die dunkelhaarige Schönheit mehr auf ihre Gesundheit achten: "Seid dankbar, dass ihr gesund seid und nicht todkrank", mahnte sie.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter, Januar 2020

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Februar 2020

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im Januar 2020

