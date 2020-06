Was für ein niedlicher Anblick! Die Schauspielerin Kate Hudson (41) kennt man vor allem durch ihre Rollen in zahlreichen romantischen Komödien. Auch abseits der Leinwand begeistert sie ihre Fans mit ihrer offenen und sympathischen Art: Kate lässt ihre Follower regelmäßig an ihrem privaten Alltag teilhaben. Nun bezaubert die 41-Jährige die Community mit einem süßen Familienbild. Das putzige Foto zeigt sie und ihre Tochter Rani (1) bei einem intimen Mama-Tochter-Moment.

Auf Instagram teilte Kate einen besonders entzückenden Schnappschuss: Darauf sind sie und ihre Kleine zu sehen, wie sie gemeinsam in der heimischen Badewanne planschen. Ganz liebevoll streicht die Blondine ihrer Tochter über den Rücken und es scheint so, als ob sie die Welt um sich herum vergessen hätten. In einem langen Begleittext zum Bild beschrieb Kate ihre innige Mutter-Kind-Beziehung: "Ich gebe meinen Kindern die bedingungslose Liebe, die ich mir selbst wünsche und erwarte nichts im Gegenzug." Dabei appellierte sie gleichzeitig an ihre Abonnenten: "Wenn wir uns für die Liebe entscheiden, haben wir uns für das Richtige im Leben entschieden."

Vier Tage zuvor lud die Kalifornierin bereits ein Foto von ihrem Liebsten Danny Fujikawa (34) und ihrer geminsamen kleinen Tochter hoch – und widmete dem 34-Jährigen den Text unter dem Foto: Kate gratulierte ihrem Danny zum internationalen Vatertag und schwärmte von seinen Papa-Qualitäten.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani Rose

Getty Images Kate Hudson im Februar 2020

Instagram / katehudson Rani Rose Hudson Fujikawa und ihr Vater Danny Fujikawa



