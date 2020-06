Wie gehen Siria Campanozzi und Davide Tolone mit dem Hate um ihre Reunion um? Nach ihrer Teilnahme an Temptation Island trennten sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten – die brünette Beauty war enttäuscht vom Verhalten ihres Freundes. Nach einer kurzen Versöhnung gingen sie dann erneut getrennte Wege. Nun wollen sie es in einem dritten Anlauf nochmal miteinander versuchen: Siria hat Davide verziehen – die beiden sind wieder ein Paar! Dieses Liebes-Comeback kommt allerdings nicht bei allen gut an: Viele Netz-Trolle überhäufen sie mit Kritik. Wie geht es den Turteltauben damit?

"Es gibt positive Seiten, aber auch negative Seiten. Klar, ich verstehe beide. Ich freue mich auch über die positiven, aber ich verstehe auch die Leute, die mir schreiben, wie ich ihn wieder zurücknehmen konnte", offenbarte die Pforzheimerin im Interview mit Promiflash. Doch für sie stehe fest: Sie liebt ihren Davide und möchte sich ihr Glück von niemandem zerstören lassen. Auch der TikToker versucht, die kritischen Stimmen nicht so an sich heranzulassen. Er erzählt im Interview: "Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kriege ich immer noch Hate-Nachrichten. Aber ich komme richtig gut klar damit. [...] Mir macht das nichts aus."

Der größte Shitstorm brach jedoch vor einigen Wochen über den Reality-Darsteller herein. Denn: Er hatte sich mit Ex-Love Island-Kandidatin Jessica Fiorini getroffen. Obwohl beide beteuerten, nur Freunde zu sein, vermuteten einige Follower eine Affäre zwischen ihnen. "In dieser Zeit habe ich den Hate meines Lebens bekommen. Die haben sich verarscht gefühlt. [...] Ich habe wirklich dreckige Nachrichten bekommen", echauffierte sich Davide.

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone

Instagram / davidedondale Davide Tolone, TV-Bekanntheit

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star



