Siria Campanozzi spricht Klartext. Bei Temptation Island stellte die Beauty ihre Beziehung zu Davide Tolone auf die Probe. Von seinem Verhalten war die Pforzheimerin schließlich so enttäuscht, dass sie sich noch während der Show von ihm trennte. Kurz nach der Sendung gaben die beiden ihrer Beziehung eine weitere Chance, doch auch dieser Anlauf sollte nicht von langer Dauer sein. Das Paar ging erneut auseinander und vor wenigen Tagen folgte die große Überraschung: Siria und Davide sind zum dritten Mal zusammen. Gegenüber Promiflash erklärt die 20-Jährige, warum sie sich wieder für Davide entschieden hat.

Im Promiflash-Interview findet Siria klare Worte: "Ich habe ihm eine Chance gegeben, weil ich ihn liebe." Ihr Freund habe in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt, dass er sie zurückgewinnen möchte. Dieser Einsatz hat sich offenbar ausgezahlt: Siria ging ein weiteres Mal die Beziehung mit ihm ein. "In der Zeit, in der er nicht an meiner Seite war, habe ich gemerkt: Ich will ihn", macht sie klar.

Kurz vor dem Liebes-Comeback wurde dem Italiener eine Liaison mit der Ex-Love Island-Beauty Jessica Fiorini nachgesagt, die er einige Male in der Schweiz besuchte. Wie Davide im Promiflash-Interview erzählt, gebe es dafür eine ganz einfache Erklärung: "Da war von Anfang an immer ein Plan dahinter. Ich wollte nichts von ihr und sie nicht von mir. Sie hat mir Locations in der Schweiz gezeigt, zu denen ich mit Siria gehen kann."

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Ex-"Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / davidedondale Siria und Davide, "Temptation Island"-Teilnehmer

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone im Juni 2020



