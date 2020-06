Hat Davide Tolone etwa wieder eine neue Flirt-Partnerin? Der Friseur wollte bei Temptation Island seiner Freundin Siria Campanozzi seine Treue beweisen. Doch die Beziehung hat das Format nicht überstanden – die beiden haben sich getrennt. Nach zahlreichen Versuchen, die brünette Schönheit zurückzugewinnen, stellte Davide schließlich endgültig klar: Er ist Single. Doch könnte sich das vielleicht jetzt geändert haben? Er hat nämlich ganz private Momente mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin Jessica Fiorini genossen. Geht da was?

Aufmerksamen Instagram-Followern ist es nicht entgangen, dass die beiden in ihrer jeweiligen Story in dieser Woche dasselbe Frühstück aus der gleichen Wohnung gepostet haben. Doch damit haben die beiden nicht etwa eine neue Liebelei angekündet – sie sind einfach nur gute Freunde, wie Jessica gegenüber Promiflash verraten hat. Wie haben sie sich eigentlich kennengelernt?"Er hat ein Video gegen Rassismus und gegen Schwulenfeindlichkeit hochgeladen und ich hab es kommentiert. Dann hat er mir geschrieben und wir haben uns direkt richtig gut verstanden. Jetzt war er über das Wochenende spontan bei mir in der Schweiz. Er wohnt ja nicht weit weg", erklärte Jessi. Das bestätigte auch Davide auf Anfrage und fügte hinzu, dass er mit der Blondine über alles reden könne.

Jessica versuchte ihr Glück nach der "Love Island"-Pleite mit Sebastian Kögl beim Bachelor 2020. Doch auch in Sebastian Preuss (30) hat sie nicht ihren Traummann gefunden: In der dritten Nacht der Rosen wurde sie nach Hause geschickt.

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Influencerin

Instagram / davidedondale Davide Tolone, TV-Bekanntheit

TVNOW Jessica Fiorini, Bachelor-Kandidatin



