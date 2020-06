Hat Leonardo DiCaprio (45) endlich die Frau fürs Leben gefunden? Seit Ende 2017 ist der Hollywoodstar mit Camila Morrone (23) zusammen. Ihre Beziehung versucht das Paar seitdem so gut es geht, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Daher gibt es auch fast keine Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Das ändert sich nun aber durch die Informationen eines Insiders: Er verrät, wie Leos Beziehung zu dem argentinischen Model gerade aussieht!

"Sie sind sich sehr nah", erklärt der Informant People. Zudem beschreibt er die Gefühle des Schauspielers gegenüber seiner Freundin als "ernst". Aufgrund der aktuellen Lage habe der 45-Jährige sehr viel Zeit mit der Laufstegschönheit verbracht – obwohl er normalerweise meistens mit seinen Freunden unterwegs sei. Doch das habe ihrem Verhältnis wohl keinen Abbruch getan: "Er liebt es, mit ihr zusammen zu sein", gibt die Quelle preis.

Ob die enge Bindung der beiden auch der Grund für ihren gemeinsamen Auftritt bei den diesjährigen Oscars war? Eigentlich war der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer ohne weibliche Begleitung zu der Preisverleihung gekommen – doch im Februar überraschte er seine Fans: Im Publikum saß er direkt neben seiner Partnerin. Die letzte Frau, die er mit zu dem Event genommen hatte, war seine Ex Gisele Bündchen (39) – und das ist immerhin stolze 15 Jahre her.

MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in Italien

Getty Images Camila Morrone und Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020 in Hollywood

