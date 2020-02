Was für ein aufregender Abend für Leonardo DiCaprio (45)! Vor wenigen Stunden wurden in Hollywood die Oscars verliehen – und der Schauspieler war in diesem Jahr mal wieder in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Zwar musste sich Leo letztendlich gegen seinen Kollegen Joaquin Phoenix (45) geschlagen geben, doch in seiner Begleitung dürfte er mit Sicherheit die perfekte Schulter zum Anlehnen gefunden haben. Ja, richtig gehört – der Hollywood-Hottie erschien tatsächlich mit seiner Freundin Camila Morrone (22) zu der Verleihung!

Seit mehr als zwei Jahren ist Camila die Frau an Leonardos Seite – zwar werden die zwei immer wieder von Paparazzi erwischt, trotzdem versuchen sie, ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso überraschender ist es nun, dass der Leinwand-Schnuckel seine 23 Jahre jüngere Freundin mit zu den Oscars nahm. Zwar liefen die beiden getrennt über den roten Teppich, während der Verleihung saß das Model aber neben Leo im Publikum.

Schon seit Jahren gehört der 45-Jährige zu den begehrtesten Junggesellen Hollywoods – in der Regel zeigt sich Leonardo bei den Oscars ohne weibliche Begleitung. Zuletzt war er auf dem Event mit Supermodel Gisele Bündchen (39) erschienen. 2005 schlenderte das einstige Paar dort gemeinsam über den roten Teppich.

