Was für eine romantische Idee! Der Ex-Handballprofi Pascal Hens (40) und seine Ehefrau Angela sind seit 2002 ein Paar. Im Jahr 2009 gingen sie dann den Bund der Ehe ein und scheinen noch genauso glücklich miteinander zu sein wie zu Beginn ihrer Beziehung. Inzwischen sind die beiden sogar stolze Eltern – Sohnemann Noah Ben wurde im Sommer 2010 geboren, und im Herbst 2014 folgte die kleine Mila. Heute feiern Pascal und seine Angela ihren elften Hochzeitstag – zu diesem Anlass postete er ein ganz besonderes Throwback-Pic.

Der Instagram-Schnappschuss zeigt das Paar bei seiner kirchlichen Trauung. Zu dem Nostalgie-Pic schrieb Pascal: "Heute vor elf Jahren, was für ein Tag und was für eine Party." Anschließend fügte er noch verschiedene Hashtags hinzu, darunter #wasnebraut und #unvergessen. Offenbar kann er sich noch sehr gut an diesen besonderen Moment in seinem Leben erinnern und denkt nach wie vor gerne daran zurück. Die Fans des Athleten waren ganz aus dem Häuschen wegen dieser zuckersüßen Geste des 40-Jährigen. Sie gratulierten den Turteltauben zu ihrem Hochzeitsjubiläum.

Sollten die beiden anlässlich dieses Jubiläums noch einmal ein Tänzchen wagen, dürfte Pascal bestens darauf vorbereitet sein. Im vergangenen Jahr schaffte er es in den Let's Dance-Olymp: Obwohl der Sportler vor seiner Teilnahme ein tänzerisches Greenhorn war, errang er, zusammen mit seiner professionellen Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (33), tatsächlich den Sieg.

Instagram / pommes_23 Angela Hens und Pascal Hens bei ihrer Trauung 2009

Instagram / pommes_23 Angela und Pascal Hens im Juli 2018

Instagram / pommes_23 Angela und Pascal Hens im April 2020

