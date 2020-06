Vor genau einer Woche machten Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) bekannt, dass ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Wann genau der Sprössling geboren wurde, behielten die Neu-Eltern für sich. Länger als eine bis maximal zwei Wochen vor dem Posting kann es allerdings nicht her sein, denn zu diesem Zeitpunkt hatte Angie sich noch mit Babybauch in ihrer Story gemeldet. Genau in dieser Rekordgeschwindigkeit ist die Ex-Bachelor-Kandidatin schon wieder so schlank wie eh und je.

Angelina meldet sich nun in ihrer Instagram-Story mit einem weißen Shirt und einer dunklen Leggings bekleidet bei ihren Fans – dass sie kürzlich noch schwanger gewesen ist, würde bei diesem Anblick niemand vermuten. Und auch die Berlinerin selbst ist verblüfft: "Leute, was ich euch zeigen wollte: Wo ist bitte mein Bauch hin? In so kurzer Zeit, ich meine, wenige Wochen jetzt, und mein Bauch ist einfach schon wieder so gut wie weg."

Angelina finde es krass, wie schnell ein Körper in der Lage sei, sich zurückzuentwickeln. Sie mache derzeit natürlich noch keinerlei Sport, wolle sich nun aber für einen Rückbildungskurs anmelden. "Ich hatte so eine Murmel, am Ende war sie schon groß, jetzt ist einfach so gut wie nichts mehr da", bringt sie ihre Verblüffung noch einmal zum Ausdruck.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden im Juni 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, März 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger im Sommer 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de