Ana Lisa Kohler (22) spricht offen wie nie mit ihren Fans! Die 22-Jährige ist schon lange auf Social Media aktiv – ihre Karriere startete sie auf der App Musical.ly, die mittlerweile TikTok heißt. Doch auch auf YouTube geht sie schon lange ihrer Leidenschaft – dem Singen – nach. Bis heute hat sich Ana eine beachtliche Fanbase aufgebaut: Auf Instagram folgen ihr fast 450.000 Menschen, auf TikTok sind es sogar schon 1,2 Millionen! Doch zuletzt diskutierte ihre Community nicht mehr nur über ihre Musik, sondern vermehrt auch über ihre Figur. Dem stellte sich Ana nun mutig entgegen!

Auf TikTok reagierte Ana auf einen von vielen Kommentaren, in denen ein Fan sich darum sorgte, wie dünn sie sei – das wollte die "Louder"-Interpretin so nicht im Raum stehen lassen und erklärte ungewohnt offen: "Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, jeden Tag damit konfrontiert zu werden, dass jeder denkt, dass du magersüchtig bist oder untergewichtig? Ich sehe es doch auch selber! Ich habe eine fette Schilddrüsenüberfunktion und wisst ihr, wie schwierig es für mich ist, zuzunehmen?" Auch wenn Kommentare und Anmerkungen in die Richtung lieb gemeint sein könnten, treffen sie Ana trotzdem extrem.

Für die 22-Jährige ist die Situation ganz offensichtlich nicht einfach: "Ich habe damit wirklich zu kämpfen, da ich mich jeden Tag im Spiegel angucken muss und denke: 'Die Leute um mich denken alle, ich sei zu dünn.'" Abschließend konnte sie ihre Follower dann aber noch beruhigen: Ihr gehe es gut und sie sei einfach von Natur aus schon sehr schmal gebaut. Außerdem sei sie bereits dabei, an Gewicht zuzunehmen. Dabei ist ihr vor allem eines wichtig: "Ich mache das für mich und nicht für irgendjemand anderen."

