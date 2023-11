Ana Kohler und ihr Luca wünschen sich sehnlichst Nachwuchs

Sie wünschen sich eine Familie! Im Sommer 2021 hatte Ana Lisa Kohler (25) ihre Beziehung zu dem Male-Model Luca Heubl (26) öffentlich gemacht. Im vergangenen März machten die Turteltauben dann weitere süße News publik: Das Influencer-Paar hat sich verlobt und möchte heiraten. Doch damit soll die vorläufige Zukunftsplanung der beiden aber noch nicht abgeschlossen sein: Mit Promiflash spricht Ana nun über ihre Familienplanung!

Im Promiflash-Interview macht die 25-Jährige deutlich, dass das Thema Kinder bei ihr und ihrem Liebsten schon längst im Gespräch ist: "Wir reden sehr oft darüber." Druck wollen sich Ana und Luca dabei aber nicht machen. "Ich glaube, wir können trotzdem noch nicht sagen, wann. Wir wollen unbedingt Eltern werden. [...] Aber wir lassen es ein bisschen nach der Hochzeit darauf ankommen und gucken mal, was kommt", so Ana abschließend.

Ihre Fans begeistern Ana und Luca regelmäßig mit süßem Couple-Content im Netz. Dass die "7 Red Flags"-Interpretin ihr Liebesglück mit ihren Followern so öffentlich teilt, war für sie aber nicht immer selbstverständlich. Anders als ihre Ex-Beziehung zu Charlie Lenehan (25) hielt Ana diese nämlich zunächst geheim – und zwar bewusst. "Ich muss ehrlich sagen: Am Anfang habe ich ihm noch gesagt, dass ich es nicht öffentlich machen will, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, mit einer Beziehung in der Öffentlichkeit zu stehen", erklärte sie in einem vorherigen Interview mit Promiflash.

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl bei ihrer Verlobung

Getty Images Ana Kohler, Model

