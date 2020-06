Lady Colin Campbell rührt weiterhin die Werbetrommel! Die Autorin des Enthüllungsbuchs "Meghan And Harry: The Real Story" macht aktuell mit zahlreichen Anschuldigungen gegen Herzogin Meghan (38) auf ihr neues Werk aufmerksam. Die Society-Lady verriet bereits, dass es in dem Buch unter anderem darum geht, dass von Anfang an Streitpotenzial zwischen Meghan und der britischen Königsfamilie geherrscht habe. Schuld daran sei vor allem Meghans Verhalten und ihre Weigerung, sich an die royale Etikette zu halten. Nun ließ sich Lady Colin auch über die Beziehung zwischen der US-Amerikanerin und Prinz Harry (35) aus: Sie ist überzeugt davon, dass Meghan Harry noch sehr unglücklich machen wird.

Den Grund dafür sieht die Autorin vor allem im Rückzug des royalen Paares aus dem britischen Königshaus und dem Umzug der beiden nach Los Angeles. Page Six veröffentlichte aus Colins Buch einen Auszug und zitiert daraus: "Meghan hat jetzt alles, was sie immer wollte – ein Leben in Saus und Braus in Hollywood. Sie ist daran schuld, dass Harry fast alle seine Freunde verloren hat." Schon bevor die 38-Jährige den Thronfolgen-Sechsten heiratete, soll sie die Absicht gehabt haben, ihren Status für kommerzielle Zwecke einzusetzen, was laut den Royal-Richtlinien strengstens untersagt ist.

Lady Colin Campbell, die ihren Titel nach der Scheidung von Lord Colin Campbell behielt, geht sogar noch weiter: Sie ist der Auffassung, dass es Meghans Absicht sei, irgendwann als Präsidentin der USA zu kandidieren. Und ihr Gatte spiele bei diesem Vorhaben stets eine untergeordnete Rolle. "Er ist schwächer als sie. Sie wird ihn unglücklich machen. Er hat nicht genug Charakterstärke, um sie zu verlassen", heißt es in ihrem Buch.

Getty Images Lady Colin Campbell im April 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Herzogpaar von Sussex

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Endeavour Fond Awards in London im März 2020



