Ist er nun vergeben, oder nicht? Manuel Flickinger (32), den man unter anderem aus Prince Charming, der ersten schwulen Dating-Show Deutschlands, kennt, scheint endlich seinen Mister Right gefunden zu haben. Immer öfter zeigt sich der Lafayette-Diamond-Darsteller mit dem ehemaligen Krawatten-Konkurrenten Antonio auf Social Media. Doch eine Beziehung wollte der Fitness-Liebhaber bislang noch nicht bestätigen. Jetzt veröffentlichte der ehemalige TV-Dater, der auch schon bei First Dates - Ein Tisch für zwei zu sehen war, eine ganz verdächtige Fotostrecke.

Auf seinem Instagram-Profil kann man sehen, dass Manuel schon wieder nach Österreich gereist ist, wo sein augenscheinlicher Boyfriend zu Hause ist. In seinem Feed veröffentlichte er nun eine dreiteilige Foto-Strecke, in dem die beiden nur in Badehosen gekleidet ganz zaghaft Händchen halten. "Danke für den fantastischen Tag mit dir. Freu mich auf unser Dinner gleich", schrieb der Justizfachwirt im zugehörigen Bildbeitrag. Das klingt ja sehr danach, dass Manuel auf Wolke sieben schweben könnte.

Gegenüber Promiflash wollte sich Manuel in puncto feste Beziehung mit Antonio auf jeden Fall noch nicht festlegen. "Das bleibt vorerst unser deutsch-österreichisches Geheimnis", gab er sich vor Kurzem geheimnisvoll.

