Gibt es etwa doch ein romantisches Prince Charming-Happy-End für Manuel Flickinger (32)? Die Frohnatur gehörte zu den Kandidaten der ersten Staffel des schwulen Dating-Formats. Doch zwischen dem Krawatten-Verteiler Nicolas Puschmann (29) und dem Fitness-Trainer wollte es einfach nicht funken. Seit einigen Tagen zeigt sich der TV-Flirter nun aber immer wieder recht eindeutig turtelnd mit seinem Show-Kollegen Antonio Šošić auf Social Media. Promiflash fühlte dem Darsteller der Kunstfigur Lafayette Diamond jetzt mal auf den Zahn.

Ob Manuel tatsächlich in einer festen Beziehung mit dem Wiener Antonio ist, behält er aktuell noch für sich. "Das bleibt vorerst unser deutsch-österreichisches Geheimnis", zeigt er sich im Promiflash-Interview geheimnisvoll. Vielleicht stecken die beiden ja auch noch in der Dating-Phase und wollen sich momentan nicht festlegen. Allerdings kann Manuel von Antonio nur schwärmen: "Ich schätze an Antonio seine tiefsinnige Art, dass ich mit ihm über alles reden kann und mit ihm jede Menge Spaß haben kann. Auf ihn ist immer Verlass." Demnach scheinen die zwei auf einer Wellenlänge zu sein.

Dabei sind die beiden Jungs nicht die ersten Ex-"Prince Charming"-Krawattensammler, die es miteinander versuchen. So testeten auch Marco Tornese und Basti sowie Martin Angelo und Kiril Gorodon ihr Pärchen-Potenzial miteinander aus. Eine ernst zu nehmende Beziehung entstand bei beiden Duos aber nicht.

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger und Antonio, 2020 in Wien

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Antonio und Manuel, ehemalige "Prince Charming"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger und Antonio, 2020 in Wien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de