Endlich zeigt Ariana Grande (27) ihre Liebe der ganzen Welt! In ihrem Musikclip zu "Stuck with U" gab die Sängerin Anfang Mai ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund Dalton Gomez bekannt. Viele Einblicke gewährte sie ihren Fans in ihr Glück seitdem allerdings noch nicht. Doch gerade erst veröffentlichte die "Into You"-Interpretin endlich zum ersten Mal ein Bild mit ihrem Liebsten, auf denen die beiden sich eng aneinanderschmiegen. Jetzt legte Ari mit einem Knutsch-Foto nach!

Auf Instagram veröffentlichte die frischgebackene 27-Jährige mehrere Postings ihrer Geburtstagsparty. In einer Bilderreihe befand sich auch ein Schwarz-Weiß-Bild mit ihrem Dalton: Total verliebt drücken die beiden sich darauf vor einer Fotowand einen Kuss auf den Mund! Wie glücklich Ariana ist, entgeht auch ihren Followern nicht. "OMG, Ari und Dalton sind einfach am süßesten zusammen! Sie verdient es einfach so sehr", schrieb nur ein User erfreut.

Mittlerweile machen die Musikerin und der Immobilienmakler kein Geheimnis mehr um ihre Zuneigung. Dalton gratulierte seiner Freundin daher auch ganz öffentlich zu ihrem neuen Lebensjahr. "Alles Gute zum Geburtstag dem besten Menschen auf der ganzen Welt", schrieb er zu einem weiteren gemeinsamen Turtel-Pic auf Instagram.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Instagram / dalton_gomezz Dalton Gomez und Ariana Grande im Juni 2020



