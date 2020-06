Ariana Grande (27) zeigt endlich ihr Glück! Die attraktive Sängerin durfte in den vergangenen Jahren schon einige Männer ihren Lover nennen: Nach Big Sean (32) und Ricky Alvarez datete die Musikerin unter anderem Mac Miller (✝26) oder auch Pete Davidson (26), mit dem sie sogar verlobt war. Erst im Frühling bestätigte die "Into You"-Interpretin dann: Sie ist mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez zusammen. Nun machte sie ihre Romanze bei Insta offiziell – und postete das erste Pärchen-Selfie!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die US-Amerikanerin am Donnerstag endlich das langersehnte Foto mit ihrem Schatz: Liebevoll hält der Kalifornier seine Freundin im Arm, während diese sich an ihn kuschelt. In einem Video sieht man die beiden zudem zusammen in der Sonne relaxen. Zu den Aufnahmen schrieb Ariana: "Ich bin fast 27" – schließlich durfte sie am Folgetag ihren Geburtstag feiern.

Viele Fans dürfte es wundern, dass Ari ihre Liebe so offen zeigt – schließlich hatte sich die Beauty noch zuletzt vorgenommen, ihre Beziehungen künftig eher privat zu halten. "Besondere und persönliche Dinge, die dich glücklich machen im Internet zu teilen, kann sehr traumatisch werden", hatte sie via Social Media noch erklärt.

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande im November 2016



