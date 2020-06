Diese beiden haben sich offenbar gesucht und gefunden! Ende 2018 machte es Oliver Pocher (42) nach Spekulationen um seinen Beziehungsstatus endlich offiziell: Er hatte schon seit längerer Zeit mit Amira (27) eine neue Frau an seiner Seite. Dann ging alles ganz schnell: Im Oktober 2019 wurde geheiratet, im November kam das erste gemeinsame Kind zur Welt. Dass bei den beiden die Harmonie stimmt, daran lassen diverse Showauftritte oder Social-Media-Postings kaum einen Zweifel – doch was schätzen die beiden eigentlich selbst an dem jeweils anderen?

Im eigenen Podcast Die Pochers hier! gaben Amira und Oli kürzlich spannende Einblicke in ihre Beziehung – und beantworteten die klassische Frage, was sie am jeweils anderen toll finden: "Grundsätzlich mag ich ja erst mal, dass du den Humor teilst, dass wir dieselbe Art des Humors haben – denn der ist schon sehr dunkel", begann der Komiker seine Aufzählung. Auch das stetige Interesse an Neuem und nach einigen gemeinsamen Jahren immer wieder neue, gemeinsame Gesprächsthemen zu finden, schätze Oli sehr. "Du bist außerdem, was ich sehr mag, eine exzellente Köchin. Du kochst sehr, sehr gut", stellte er abschließend fest.

Besonders interessant sind wohl die Lieblingseigenschaften von Oli, die Amira nennt – denn mit einigen dürften die wenigsten rechnen. "Eine Sache, die ich am meisten wertschätze und liebe, ist, dass du ein komplett altruistischer Mensch bist, also sehr selbstlos", erklärte sie. Oli denke grundsätzlich eher an andere als an sich selbst. Zusätzlich sei er ein sehr sensibler und emotionaler Mann: "Darf ich's erzählen?", fragte Amira im Gespräch, bevor sie ausführte: "Wir gucken ja viele Filme, aber Oli ist dann ja schon ein kleines Sensibelchen!" So würden beispielsweise bei der Animationsfilm-Reihe "Toy Story" regelmäßig die Tränen kullern.

Anzeige

ActionPress Amira Pocher im März 2020 in Köln

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher, Comedian und Moderator



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de