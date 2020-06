Läuft da etwa was zwischen Adele (32) und Skepta (37)? Im April des vergangenen Jahres hatte die Sängerin öffentlich gemacht, sich von ihrem Ehemann Simon Konecki getrennt zu haben. Doch seit einigen Monaten spekulieren Fans über eine neue Liebe der Musikerin – offenbar sollen sich Adele und der Rapper Skepta besonders gut verstehen. Im Netz heizten die beiden die Gerüchteküche nun weiter an: Adele und Skepta gingen in den Kommentaren auf Flirtkurs!

Auf ihrem neuen Instagram-Post posiert Adele in dem Outfit, das sie bereits beim Glastonbury Musikfestival 2016 trug, vorm Fernseher und schaut sich ihren eigenen Auftritt erneut an. Doch, ob die Beauty den Schnappschuss überhaupt selbst teilte? Die außergewöhnliche Aufnahme blieb jedenfalls auch dem britischen Musiker Skepta nicht verborgen, der das Bild scherzhaft mit den Worten: "Endlich hab ich dein Instagram-Passwort" kommentiert. Adele nimmt die Äußerung gelassen und scheint stattdessen in Flirtlaune zu sein – auf den Kommentar des "Shutdown"-Interpreten antwortete die 32-Jährige neben einem lachenden Smiley mit einem Herz-Emoji!

Für die Fans der "Someone Like You"-Sängerin erneut Anlass, über eine mögliche Beziehung zwischen Adele und Skepta zu spekulieren. Dabei dürften die Vermutungen nicht allzu abwegig sein – immerhin seien die beiden Künstler schon lange Zeit befreundet. Der 37-Jährige soll Adele auch nach der Trennung ihres Mannes beigestanden haben.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Skepta, Rapper

Instagram / adele Adele im Mai 2018



