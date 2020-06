Adele Adkins (32) sorgt für gute Stimmung im Netz. Die Sängerin hat vor Kurzem eine beeindruckende Body-Transformation hingelegt: Die Waage der Musikerin zeigt inzwischen fast 50 Kilo weniger an – dieser Gewichtsverlust überwältigte auch ihre Fans! Seitdem erfreut sich die Community an regelmäßigen Updates zum neuen Lifestyle der 32-Jährigen. Nun gewährte Adele ihren Follower auch einen sehr privaten Einblick in ihr Leben während des Lockdowns.

Auf den zwei Instagram-Schnappschüssen sieht man die Künstlerin beim Abfeiern in den eigenen vier Wänden: Erst trägt sie einen lässigen Look aus Jogginghose und weitem T-Shirt. Später hat sie sich dann offenbar in Schale geschmissen, wie man auf dem zweiten Bild sehen kann. Das elegante schwarze Kleid ist ein absoluter Hingucker und setzt Adeles neue Figur perfekt in Szene. Das Stimmwunder scheint auf den leicht verwackelten Aufnahmen nicht mehr ganz nüchtern zu sein – das verrät ihr Kommentar zu dem Post: "Nach fünf Flaschen Cider."

Die Britin weiß offenbar, wie man auch zu Hause Spaß hat – das finden auch ihre Fans: Sie sind mehr als angetan davon, einen Blick in Adeles Wohnzimmer erhaschen zu dürfen – und die angeheiterte "Someone like you"-Interpretin sorgt bei ihren Abonnenten sichtlich für gute Laune. "Du bist einfach eine Süße" und "Ich habe Lust mit Adele Party zu machen", lauten nur zwei Antworten auf ihren Beitrag.

Instagram / adele Adele Adkins, Sängerin

Getty Images Adele Adkins 2017 in Los Angeles

Backgrid/ ActionPress Sängerin Adele Adkins im Januar 2020



