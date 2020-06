Teilt Phoebe Tonkin (30) ihr Glück nun endlich mit der Welt? Das Liebesleben der schönen Schauspielerin glich in den vergangenen Jahren einem Pingpong-Spiel: 2013 war die Vampire Diaries-Darstellerin mit ihrem Serienkollegen Paul Wesley (37) zusammengekommen. Gut drei Jahre später trennten sich die beiden – anschließend schien ihre Romanze jedoch mehrfach wieder aufzuflammen. Nun hat die Australierin ganz offensichtlich einen neuen Mann an ihrer Seite: Phoebe zeigte sich jetzt knutschend mit Alex Greenwald!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 30-Jährige am Montag einen süßen Schnappschuss mit dem Musiker: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt die beiden bei einem innigen Kuss – jedoch sind Mund und Nase dabei jeweils mit einem Mundschutz bedeckt. Zu dem Foto schrieb Phoebe ganz einfach: "Tragt eure Masken". Doch für ihre Follower steht fest: Trotz der Krisen-Botschaft will die Beauty damit vor allem ihre Beziehung öffentlich machen! "Ich freue mich so für euch!" und "Endlich!", kommentierten einige Fans das Posting.

Phoebes neuer Freund ist kein Unbekannter: Seit 2013 war der Produzent mit Marvel-Star Brie Larson (30) liiert gewesen. 2016 verlobten sich Alex und die Oscar-Preisträgerin sogar – nur, um ihre Beziehung im Januar 2019 zu beenden.

Instagram / phoebejtonkin Alex Greenwald und Phoebe Tonkin

Getty Images Phoebe Tonkin, Schauspielerin

Getty Images Brei Larson und Alex Greenwald im April 2018



