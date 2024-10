Frisch verlobt? Phoebe Tonkin zeigt großen Klunker auf Event

Phoebe Tonkin (35) strahlte gestern Abend auf den 2024 WWD Honors Awards in New York City. Dabei zog der Vampire Diaries-Star in einem langen, roten Plisseekleid mit drapierten Ärmeln alle Blicke auf sich. Ein kräftiger roter Lippenstift betonte ihr Auftreten, während silberne Ohrringe ihr glamouröses Outfit vollendeten. Doch worauf die Fotografen vor Ort besonders einen Blick warfen? Den auffällig großen Klunker, den Phoebe an ihrem Ringfinger präsentierte. Zwar bestätigte die Schauspielerin bisher noch nicht, dass sie und ihr Partner Bernard Lagrange sich verlobt haben – dafür teilte sie jedoch am Dienstag verdächtige Fotos im Netz...

Auf Instagram teilte Phoebe gestern einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Auf mehreren zeigt sich die Australierin mit einem auffälligen Ring, den sie auf einer Aufnahme auch recht provokant in die Linse hält. "Ist das etwa ein Verlobungsring?", fragte ein Fan in der Kommentarspalte ganz aufgeregt zu den Fotos. Hingegen sind sich viele andere sicher, dass es sich bei dem funkelnden Accessoire nur um einen Verlobungsring handeln kann. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide", schwärmte ein User unter anderem.

Wie lange Phoebe und der Kunsthändler bereits ein Liebespaar sind, ist unklar. Darüber hinaus sind auch kaum weitere Details über ihre Beziehung bekannt. Vor Bernard war die "The Originals"-Bekanntheit unter anderem mit Paul Wesley (42) liiert. Die beiden Schauspieler gingen von 2013 bis 2017 gemeinsam durchs Leben. 2020 sah es außerdem so aus, als ob Phoebe etwas mit Schauspieler Alex Greenwald am Laufen hatte. Damals teilte sie ein Foto mit ihm, auf dem sie kaum die Finger voneinander lassen konnten.

Instagram / DBrmvwGpDWq Phoebe Tonkin mit ihrem Partner

Getty Images Phoebe Tonkin und Paul Wesley bei den US Open, September 2015

