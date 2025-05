Fotos zeigen: Phoebe Tonkin hat offenbar heimlich geheiratet

Hat Phoebe Tonkin (35) etwa still und heimlich ihrem Bernard Lagrange das Jawort gegeben? Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde ganz überraschend die Verlobung des Vampire Diaries-Stars bekannt. Laut mehreren Medienberichten sollen die beiden nun am vergangenen Freitag bei einer kleinen Zeremonie in New York ihre Hochzeit gefeiert haben. Hinweise darauf gibt es in den Instagram-Stories ihrer prominenten Freundinnen. So teilte unter anderem Schauspielerin Maya Ford mehrere Schnappschüsse des glücklichen Paars auf ihrem Social Media. Zu einem Bild, auf dem Phoebe ein weißes Kleid – das schwer nach einer Hochzeitsrobe aussieht – und Bernard einen klassischen Anzug trägt, schreibt sie: "Auch danach glücklich."

Ein weiteres Foto zeigt die Australierin wohl bei ihrem Junggesellinnenabschied. "Was für ein Wochenende, um diesen Engel zu feiern", kommentiert Maya das Foto, auf dem Phoebe stolz vor der Kamera posiert. Auf den Bildern des Wochenendes tauchen noch viele weitere bekannte Gesichter auf: Unter anderem waren Margot Robbie (34), Lara Worthington und Nina Dobrev (36) mit am Start, um die Liebe zu feiern. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen hielt sich Phoebe bis jetzt noch bedeckt: Auf ihrem Social Media teilte sie in den vergangenen Tagen weder Bilder in ihrer Story noch in ihrem Feed.

Eine heimliche Hochzeit mit subtilen Hinweisen würde definitiv zum Stil der beiden Turteltauben passen. Auch aus ihrer Verlobung machte Phoebe keine große Sache. Auf Instagram teilte sie lediglich einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten, auf denen ihre Fans den großen Klunker an ihrem Finger entdeckten. Wie lange die 35-Jährige und der Kunsthändler schon ein Paar sind, ist nicht bekannt und auch weitere Details über ihre Beziehung halten sie gerne privat. Vor Bernard war die "The Originals"-Bekanntheit unter anderem mit Paul Wesley (42) liiert. Die beiden Schauspieler gingen von 2013 bis 2017 gemeinsam durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / mayaford Bernard Lagrange und Phoebe Tonkin, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Phoebe Tonkin und Paul Wesley bei den US Open, September 2015

Anzeige Anzeige