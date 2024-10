Hat sich "Vampire Diaries"-Star Phoebe Tonkin etwa verlobt?

Wagen Phoebe Tonkin (35) und ihr Partner Bernard Lagrange bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Vor wenigen Stunden teilte die Schauspielerin eine Reihe von Bildern auf Instagram, auf denen dem Betrachter vor allem ein Detail direkt ins Auge stechen dürfte: ein großer Ring an Phoebes Ringfinger! Den funkelnden Klunker setzte der Vampire Diaries-Star gekonnt in Szene. Beispielsweise mit einem Foto, auf dem sie ihrem vermeintlichen Verlobten durchs Haar streicht. Dazu schrieb sie unter anderem: "Besonderes erstes Foto von meinem Freund." Offiziell bestätigte sie eine Verlobung allerdings nicht.

In der Kommentarspalte unter Phoebes Fotostrecke sammeln sich aber bereits etliche Spekulationen ihrer Fans. "Ist das etwa ein Verlobungsring?", "Herzlichen Glückwunsch, Phoebe" und "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Diverse Nutzer kommentieren außerdem ein Ring-Emoji oder Herzaugen-Emojis, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen.

Phoebe zeigte sich im Juni 2020 noch schwer verliebt – allerdings nicht mit Bernard, sondern mit Alex Greenwald. Wann sie die Beziehung mit dem Produzenten beendete, verriet die 35-Jährige bisher aber nicht. Vor Alex führte sie eine On-off-Beziehung mit Co-Star Paul Wesley (42), die ganze vier Jahre andauerte. Mittlerweile ist aber nicht nur Phoebe wieder glücklich vergeben, auch der Schauspieler soll wieder in festen Händen sein.

Instagram / DBrmvwGpDWq Phoebe Tonkin mit ihrem Partner

Getty Images Phoebe Tonkin, Schauspielerin

