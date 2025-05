Phoebe Tonkin gibt erste Einblicke in ihre geheime Hochzeit

Phoebe Tonkin (35) hat in New York ihrem Partner Bernard Lagrange nun das Jawort gegeben. Die Schauspielerin, bekannt aus "The Vampire Diaries", entschied sich am 10. Mai für eine intime Zeremonie, bei der sie in einer atemberaubenden Spitzenrobe den Gang zum Altar beschritt. Laut Vogue verzauberte die Braut in einem Design des Pariser Modehauses Chanel, während Bernard – Kunstberater und Kurator – im klassischen Anzug an ihrer Seite glänzte. Mit ihrer Hochzeit besiegelten die beiden ihre Liebe, die sie erst im Oktober 2024 durch die Bekanntgabe ihrer Verlobung öffentlich gemacht hatten.

Die Feierlichkeiten bestachen durch Stil, Persönlichkeit und modische Raffinesse. Zum Altar trug Phoebe ein schulterfreies Slipdress aus feiner Spitze mit Spaghettiträgern und dramatischer Schleppe – abgerundet von einem zarten Schleier. Auch das Probedinner setzte modische Akzente: Laut Gala erschien die Schauspielerin in einem auffälligen Galliano-Kleid mit Zeitungsprint, das Phoebe selbst als Hommage an Carrie Bradshaw aus Sex and the City interpretierte. Zur Party nach der Trauung sorgte sie in einem maßgeschneiderten Paillettenkleid von Magda Butrym für glamouröse Feierlaune.

Erste Hinweise auf die Hochzeit lieferten Schnappschüsse prominenter Gäste, die in den sozialen Medien die Runde machten. Besonders intime Einblicke – vom Brautlook bis zur emotionalen Stimmung – teilte Schauspielkollegin Maya Ford, die das Paar mit liebevollen Worten begleitete. Phoebe und Bernard halten ihre Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch die Freude und Nähe an ihrem großen Tag ließen keinen Zweifel: Dieses neue Kapitel steht ganz im Zeichen der Liebe.

