Wie in alten Zeiten! Nachdem Claire Holt (33) und Phoebe Tonkin (32) aus beruflichen Gründen viel Zeit miteinander vor der Kamera verbringen mussten, sind die beiden Schauspielerinnen eng miteinander befreundet. Immerhin feierten sie vor mehr als zehn Jahren gemeinsam ihren großen Durchbruch mit der Fernsehserie "H2O – Plötzlich Meerjungfrau". Einige Jahre später waren dann beide in dem Vampire Diaries-Ableger The Originals zu sehen. Jüngst erfreuten die beiden Australierinnen ihre Fans mit einer kleinen Reunion.

Am Donnerstag veröffentlichten die beiden Freundinnen einige gemeinsame Schnappschüsse auf Instagram. Mit den Badenixen-Fotos feierten die beiden Schauspielerinnen jedoch nicht nur ein kleines privates Wiedersehen, sondern präsentierten auch gekonnt die erste Bademoden-Kollektion der zweifachen Mama, die sie kürzlich mit dem New Yorker Unternehmen Andie Swim herausgebracht hatte. Doch die Fans interessierten sich viel mehr dafür, dass Emma und Cleo aus der beliebten Jugendserie endlich wieder miteinander schwimmen würden.

"Solltet ihr euch nicht in Meerjungfrauen verwandeln?", fragte beispielsweise ein User humorvoll nach und ein weiterer Follower fügte scherzend hinzu: "Oh nein, ihr habt das Wasser berührt". Schließlich hatten sich ihre Charaktere in der Show immer dann in Nixen verwandelt, wenn sie mit Wasser in Kontakt gekommen waren. Auch Phoebe ging auf ihre gemeinsame Vergangenheit in "H2O – Plötzlich Meerjungfrau" ein und kommentierte Claires Bilder. "Wo sind eure [Fisch]schwänze", schrieb die 32-Jährige unter das Foto.

Instagram / phoebejtonkin Claire Holt und Phoebe Tonkin im Juli 2021

Instagram / claireholt Claire Holt und Phoebe Tonkin im Juli 2021

Instagram / claireholt Claire Holt und Phoebe Tonkin im Mai 2021

